Serie B, Ascoli-Trapani: nuovo incrocio dopo il match di Coppa Italia

Ascoli e Trapani al secondo round. Ad appena sei giorni dal due a zero dei bianconeri nel terzo turno di Coppa Italia, le due squadre tornano ad affrontarsi al Del Duca. Nessuna qualificazione in palio questa volta, ma i primi punti della stagione in cadetteria, che entrambe si augurano possa iniziare con i migliori auspici. Per il Picchio - che parte con i favori del pronostico, almeno sulla carta - l'obiettivo di migliorare il piazzamento dello scorso anno, magari con un trend che consenta di gravitare a portata di play-off. I granata si riaffacciano alla Serie B dopo due anni di militanza in C. Come impone lo status di neopromossa nel mirino c'è il mantenimento della categoria, ma occhio alle sorprese: la banda di Baldini resta un'incognita, e potenzialmente una mina vagante, complice l'importante ricambio prodotto dal mercato tuttora in corso. L'appuntamento è anche con la storia: in dieci precedenti nelle Marche, i siciliani non hanno mai vinto contro l'Ascoli. Il bilancio è di sei vittorie bianconere e quattro pareggi.

Diversi dubbi per mister Zanetti, che nella conferenza non ha sciolto le riserve: resta vivo il ballottaggio tra Brlek e Cavion; Ardemagni, ieri incensato dal tecnico, è insidiato da Scamacca, reduce da un ottimo precampionato e già a quota quattro reti ufficiali. Trapani senza Del Prete e Pagliarulo. Assai remote, inoltre, le possibilità di impiego del neo-acquisto Scaglia, aggregato alla squadra da pochi giorni: pur figurando nella lista dei convocati, sarà più verosimilmente a piena disposizione dalla prossima settimana.