Serie B, Benevento-Spezia - Sfida d'alta classifica. Out Ragusa, Kragl ce la fa

Match di cartello quello che andrà in scena questo pomeriggio al "Vigorito" di Benevento, dove i padroni di casa ospiteranno una delle squadre più in forma del campionato, lo Spezia di mister Italiano. I sanniti viaggiano a vele spiegate verso la massima serie, forti dei loro 17 punti di vantaggio sulla seconda, e sono reduci dal successo esterno per 4-0 sull'Entella. I liguri, dal canto loro, col pareggio di settimana scorsa contro il Trapani hanno solo momentaneamente rallentato la propria rincorsa al secondo posto, distante appena due lunghezze. A dirigere la gara sarà il signor Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Mister Inzaghi può contare sull'importante recupero di Kragl ma dovrà fare a meno di Tello, Antei, Vokic e Gyamfi. Si va verso la riproposizione del medesimo undici vittorioso contro l'Entella, con poche novità. In difesa dovrebbe tornare Volta a far coppia con Caldirola, con Maggio e Letizia sugli esterni, mentre in mediana confermati Hetemaj, Viola e Schiattarella; sulla trequarti spazio a Sau e Insigne, alle spalle di uno tra Moncini e Coda.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Diverse assenze anche per gli aquilotti che dovranno fare a meno degli infortunati Ragusa, Vitale, Ramos e Bastoni. Sarà ancora 4-3-3: davanti a Scuffet ci saranno Ferrer, Erlic, Capradossi e Marchizza, mentre in mediana ancora Ricci, Acampora e Bartolomei, mentre nel tridente spazio a Bidaoui, Gyasi e uno tra Ricci e Nzola.