Serie B, Benevento-Trapani: testa coda al Vigorito

Nell’anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie B, in programma alle ore 21:00 allo stadio “Ciro Vigorito”, scenderanno in campo il Benevento ed il Trapani. I campani hanno ormai, da diverse giornate, consolidato il primo posto, mentre il Trapani deve necessariamente uscire dalla zona retrocessione e per farlo dovrà provare a conquistare l’intera posta in palio in casa della capolista. Sono però 18 i punti di differenza tra le due squadre, con i sanniti in serie positiva da 5 giornate.

COME ARRIVA IL BENEVENTO – Il Benevento ha un distacco di ben nove punti su Crotone, Pordenone, Cittadella e Perugia che si trovano tutte al secondo posto avendo collezionato 22 punti. Nonostante il rassicurante gap, mister Inzaghi non sembra essere sazio e vuole allungare ulteriormente sulle inseguitrici. Il cammino dei campani è più che positivo, quindi, con una sola scofitta fino a questo momento (in casa del Pescara) e che risale al 26 ottobre con la miglior difesa del torneo, appena 8 le reti incassate. Per la sfida contro il Trapani il tecnico dei sanniti dovrà fare ancora a meno di Massimo Volta e del centrocampista Basit. Rientra, invece, Samuel Armenteros che era assente nella trasferta di Venezia. Per i padroni di casa probabile 4-4-2 con Maggio, Antei, Tuia e Letizia davanti al portiere Montipò. Mediana formata da Kragl, Viola, Hetemaj e Tello. In avanti Massimo Coda farà coppia con Marco Sau.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Gli ultimi due risultati utili, collezionati dagli uomini di Baldini, rispettivamente contro Livorno e Chievo, hanno portato ottimismo in casa Trapani. I siciliani si presentano in casa del Benevento con la voglia di fare bene e di uscire dalla zona retrocessione e mettendo nel mirino lo Spezia, che è a quota 16 punti, ossia a +3. Il tecnico dei granata dovrà fare a meno di Nzola in attacco. Tornano, invece, a disposizione Aloi a centrocampo e Canino in difesa. Recuperato anche Biabiany. Davanti al portiere Carnesecchi, Baldini schiererà Del Prete, Scognamiglio, Fornasier e Grillo da destra a sinistra sulla linea difensiva. A centrocampo Moscati, Taougourdeau e Corapi con l’intraprendente tridente formato da Pettinari, Evacuo e Biabiany.

Arbitra Daniele Minelli della sezione di Varese.