Serie B, Chievo-Brescia: a Verona punti pesanti per l'alta classifica

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW

La Serie BKT 2020/21 comincia ad andare veloce, mandando in scena il primo turno infrasettimanale della stagione. Tra le sfide in programma spicca Chievo-Brescia: due squadre partite con l’obiettivo di tornare in Serie A. Entrambe le compagini hanno avuto un avvio di campionato altalenante con 4 punti conquistati ma, vincendo questo scontro diretto, una delle due contendenti potrebbe dare una prima svolta alla propria stagione. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Valerio Marini della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Oltre alle prestazioni, finalmente è arrivata la vittoria. Questo è il sentimento che pervade l’ambiente clivense, reduce dal successo per 0-1 sul campo della Reggiana. La squadra di Aglietti ha colto i primi tre punti stagionali, mostrando una grande tenuta difensiva e palesando però anche i soliti limiti di freddezza sotto porta. Un difetto da correggere già in vista della sfida contro il Brescia, che potrebbe non concedere tutte le occasioni avute dal Chievo a Reggio Emilia. Contro i lombardi, Aglietti potrebbe dare fiducia al 4-4-2 visto dal primo minuto contro la Reggiana. Ballottaggio in difesa tra Leverbe e Gigliotti per il ruolo di partner di Rigione, mentre in avanti De Luca scalpita per soffiare il posto a uno tra Fabbro e Djordjevic.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Comincia con il botto l’avventura di Diego Lopez alla guida del Brescia. Nello scontro diretto con il Lecce, le Rondinelle hanno avuto la meglio con un netto 3-0 firmato da Ndoj – autore di una doppietta – e da Ayè. L’obiettivo ora è dare continuità a questo importante successo, andando a prendersi i tre punti su un campo difficile come il Bentegodi. Per riuscire in questo intento, Diego Lopez dovrebbe dare continuità al 4-3-1-2 visto contro il Lecce. L’unico dubbio riguarda la mediana, con Dessena che viene insidiato da Skrabb e Zmrhal per il ruolo di interno sinistro.