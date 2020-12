Serie B, classifica aggiornata: balzo in avanti del Cittadella. Notte fonda per Entella e Ascoli

vedi letture

In archivio nove gare della 14^ giornata del campionato di B, con Empoli-Reggiana, ultimo match del turno, che ha da poco preso il via.

Importante balzo in avanti del Cittadella, che centra il secondo posto in attesa dell'esito della gare dell'Empoli, ora in campo contro la Reggiana, ma, seppur nella parte bassa, anche la Cremonese fa passi in avanti. Notte fonda, invece, per l'Entella, ma non se la passa meglio l'Ascoli.

Di seguito la graduatoria aggiornata:

Salernitana 28

Cittadella 26*

Empoli 26*

SPAL 26

Frosinone 24

Monza 23

Venezia 23

Lecce 21

ChievoVerona 20*

Brescia 18

Pisa 18

Pordenone 17

Vicenza 16*

Cremonese 15

Reggiana 14**

Cosenza 13

Pescara 12

Reggina 11

Ascoli 6

Entella 5

* una gara in meno

** due gare in meno