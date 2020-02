vedi letture

Serie B, classifica aggiornata: Cosenza, è ancora buio. Frosinone ora secondo in solitaria

Si è conclusa la gara di apertura della 25^ giornata del campionato di Serie B, che ha visto il Frosinone vittorioso per 0-2 sul campo del Cosenza.

In virtù di questi tre punti conquistati, la formazione di Nesta sale a quota 43 punti, centrando il secondo posto in solitaria: ma attenzione, domani lo Spezia scenderà in campo, a Trapani, e potrebbe agganciare i ciociari in casa di vittoria sui siciliani. Ancora notte fonda, invece, per il Cosenza, che non dà seguito alla vittoria di Livorno: 23 i punti finora centrati, e terzultimo posto in graduatoria.

Di seguito la classifica aggiornata:

Benevento 50

Frosinone 43*

Spezia 40

Crotone 37

Cittadella 36

Salernitana 36

Pordenone 36

Entella 35

Chievo Verona 34

Empoli 33

Perugia 33

Juve Stabia 32

Pescara 32

Ascoli 31

Pisa 30

Venezia 28

Cremonese 26

Cosenza 23*

Trapani 19

Livorno 14

*una partita in più