Serie B, classifica marcatori: Pettinari sale sul podio

Nella foto Pettinari

© foto di Federico Gaetano

Prima giornata del girone di ritorno e bomber a secco in quasi tutte le squadre. Non hanno timbrato il cartellino nè Iemmello del Perugia, che rimane saldamente in testa alla classifica marcatori, e nè Galano del Pescara, che insieme a Marconi del Pisa e Forte della Juve Stabia occupano la seconda posizione. Grazie alla doppietta contro l'Ascoli Stefano Pettinari del Trapani raggiunge sul podio Diaw e Simy. Alle spalle dei soliti noti sale Milan Djuric della Salernitana che, per la prima volta in carriera, ha segnato due doppiette in tre partite.

15 reti: Iemmello (Perugia);

10 reti:Marconi (Pisa), Galano (Pescara); Forte (Juve Stabia);

9 reti:Diaw (Cittadella), Simy (Crotone); Pettinari (Trapani);

7 reti: Pepin (Pescara), Riviere (Cosenza), Strizzolo (Pordenone), Kiyine (Salernitana), Ciano (Frosinone), Machin (Pescara)

6 reti: Scamacca (Ascoli), Ciano (Frosinone), Viola e Coda (Benevento), Ragusa (Spezia), Jallow e Djuric (Salernitana), Mancuso (Empoli), Marras (Livorno);

5 reti: Dionisi (Frosinone), Da Cruz (Ascoli), Meggiorini (Chievo), Sau (Benevento).