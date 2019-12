Serie B, Cosenza-Pordenone: testacoda domenicale al Marulla

© foto di Andrea Rosito

Gara di fondamentale importanza quella dello stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza. Da un lato, infatti, i padroni di casa proveranno ad accorciare verso la zona tranquilla della classifica, al momento ancora distante. I ramarri, invece, tenteranno di aggrapparsi con le unghia e con i denti ad un sorprendente secondo posto in questa Serie B, figlio di un gran calcio proposto dagli uomini di Attilio Tesser. Insomma, calabresi che dovranno dare continuità al 2-2 del Curi di Perugia, che ha comunque dato una scossa all'ambiente grazie anche alla doppia rimonta, mentre i neroverdi cercheranno il bis dopo il trionfo contro il Crotone.

COME ARRIVA IL COSENZA - Dovrebbe esserci ancora Riviere a guidare il tridente di Piero Braglia, con Baez e Machach ai suoi lati. Classico centrocampo dal punto di vista degli interni, con Bruccini e Sciaudone nel ruolo di mezzali. Possibile inserimento dal primo minuto per Greco. Resta in piedi anche l'ipotesi di un possibile 4-4-2, con l'eventuale esclusione del play ex Foggia e l'inserimento di Litteri.



COME ARRIVA IL PORDENONE - Non sarà in panchina Attilio Tesser, la cui squalifica è stata ridotta ma soltanto parzialmente. Il tecnico, dunque, tornerà a guidare i suoi da bordocampo dalla gara di Ascoli. Recuperati Ciurria - comunque non al meglio - e Misuraca, è probabile che si possa assistere all'inserimento di Candellone o Monachello dal primo minuto assieme all'inamovibile Strizzolo. Centrocampo tipo, invece, confermato in blocco.