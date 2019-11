Serie B, Crotone-Ascoli - Sfida in chiave playoff allo Scida

© foto di Andrea Rosito

L'anticipo della 12/a giornata di Serie B si gioca allo Scida tra il Crotone e l'Ascoli. Si tratta di un match tra due squadre che occupano un posto in zona playoff. I calabresi hanno perso le ultime due gare e cercano riscatto dopo un buon inizio di campionato. Anche i marchigiani non vincono da due gare: due pari di fila. I precedenti in terra calabrese sorridono ai rossoblù con 5 vittorie, 2 pareggi e 2 successi del Picchio. L'ultimo precedente risale all'11 maggio: successo per 3-0 del Crotone con le reti di Simy, Pettinari e Benali. Calcio d'inizio alle ore 21.00. L'arbitro è Serra della sezione di Torino.

COME ARRIVA IL CROTONE - Brucia la sconfitta subita in casa contro il Perugia di Oddo. I pitagorici allo Scida hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi oltre al k.o. del 2 novembre. Serve, dunque, una vittoria per risalire la china. Sulla formazione Stroppa è orientato a confermare il 3-5-2 con Simy e Messias coppia d'attacco, Barberis e Zanellato confermato in mezzo: avranno il compito di dare qualità e quantità alla manovra. Out gli infortunati Benali (frattura al piede sinistro), Curado, Festa, Nalini, Zak e Maxi Lopez. Così l'allenatore prima del match: "È vero che arriviamo da due sconfitte, pesano, ma bisogna vedere anche come sono arrivate. Per me il bicchiere non è mezzo pieno ma tutto pieno, le prestazioni sono eccellenti, non abbiamo mai sbagliato approccio. Dobbiamo continuare a lavorare così".

COME ARRIVA L'ASCOLI - Il caso Ninkovic ha scosso i marchigiani, ma sembra tutto essere rientrato. In trasferta la squadra di Zanetti non va bene: una sola vittoria a fronte di un pari e di ben tre sconfitte. Serve l'acuto in zona playoff per dare un bel colpo alle proprie ambizioni. Ascoli verso il 4-4-2 o 4-3-1-2 con Ardemagni e Scamacca di punta e Chaija pronto a supportarli. Così l'allenatore prima del match: "Questo è un campionato difficile dove non si vincono le partite a mani basse ma bisogna lottare, bisogna qualche volta mettere da parte il fioretto e tirare fuori la sciabola. Noi dobbiamo andare a Crotone con grande umiltà".