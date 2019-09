Serie B, Crotone-Juve Stabia: diverse assenze per Caserta

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 21 su TMW!

© foto di Giuseppe Scialla

Altro giro, altra corsa. Anche la Serie B, come la Serie A, scende in campo in un turno infrasettimanale che si preannuncia ricco di emozioni. Ben otto i match in programma questa sera (due domani in posticipo), tra i quali Crotone-Juve Stabia. I padroni di casa hanno zoppicato un po' fino a questo momento e sono reduci dalla sconfitta con la Cremonese di sabato scorso, ma gli ospiti vivono un momento decisamente più delicato, da penultimi in classifica con appena un punto conquistato e la peggior difesa del torneo con nove reti subite. Si sfidano due tra i peggiori attacchi del torneo: tre le reti messe a segno dalla squadra di Stroppa, due da quella di Caserta. Calcio d'inizio affidato al signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze.

COME ARRIVA IL CROTONE - "È una squadra imprevedibile, cambia molto nel sistema di gioco sia da una partita all’altra e sia a partita in corso. Detto ciò, ci siamo noi: abbiamo tanta sete e tanta fame", ha detto Stroppa in conferenza stampa alla vigilia. L'obiettivo è quello di conquistare tre punti che darebbero respiro alla classifica e porterebbero il giusto umore in vista dei prossimi impegni. In attacco dovrebbe essere Messias, favorito rispetto a Vido e Maxi Lopez, ad affiancare Simy, riferimento offensivo del gioco rossoblù. Non convocati Cuomo, Curado, Spolli e Zak.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Sono diverse le assenze con le quali dovrà fare i conti mister Caserta per la gara di questa sera. Mancano per infortunio Fazio, Mastalli, Tonucci, Lia, Todisco e Mallamo, oltre allo squalificato Calvano. Più che probabile il debutto stagionale di Allievi in difesa al fianco di Troest nella difesa a quattro completata dagli esterni Vitiello e Germoni. In attacco saranno Canotto ed Elia a supportare Cissè.