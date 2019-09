Serie B, Empoli-Cittadella: attacchi a confronto al Castellani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà una sfida interessantissima sotto il profilo del gioco offensivo, quella del Castellani. Sì perché sia l’Empoli che il Cittadella si presentano a questa quarta giornata di Serie B con uno smalto magari non ancora tirato al massimo della lucidità, ma con delle potenzialità in attacco davvero pazzesche. Toscani che, dopo aver rinforzato le proprie fila con colpi importantissimi – tra cui Moreo, Brignoli e soprattutto Mancuso – proveranno a risollevarsi a seguito dei due pareggi di fila contro Crotone e Chievo, a dispetto dei granata che tenteranno di bissare il successo della scorsa settimana contro il Trapani, che è stato anche il primo stagionale in campionato.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Ancora out Antonelli, con l’ex Milan che potrebbe restar fuori almeno fino alla metà di ottobre. Possibili novità sul fronte offensivo, con attenzione particolare al ruolo di rifinitore dove sono in tanti a sgomitare per piazzarsi alle spalle di Mancuso – in recupero - e, verosimilmente, La Gumina. Da tenere d’occhio, però, anche la candidatura del generosissimo Moreo specialmente qualora il bomber ex Pescara non fosse al meglio della condizione.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Possibile conferma dell’attacco che ben ha figurato contro il Trapani per Venturato, con l’accoppiata Celar-Diaw che tanto bene ha fatto sul fronte offensivo. Scalpita però Panico, che dopo aver riposato contro i siciliani potrebbe anche strappare una maglia dal primo minuto. Ancora out Vita e D’Urso, infortunati.