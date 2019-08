Serie B, Empoli-Juve Stabia: Mancuso recupera, forfait Izco

Leonardo Mancuso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da una parte la voglia di essere solo di passaggio in B dopo una retrocessione difficile da digerire, dall’altra quella di stabilizzarsi in una categoria conquistata con una cavalcata entusiasmante. Empoli e Juve Stabia, di fronte stasera al Castellani (ore 18) nella prima giornata del campionato Serie BKT, hanno obiettivi completamente diversi. Gli scontri diretti sono a favore dei toscani che in casa hanno pareggiato e perso soltanto una volta, vincendo gli altri quattro confronti.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Cedere e reinvestire. Politica che ha permesso al club azzurro di diventare una realtà consolidata del nostro calcio. E anche quest’estate non ha fatto eccezione: le cessioni di Bennacer, Caputo, Di Lorenzo, Krunic e Traorè hanno generato un discreto tesoretto, finanziando la costruzione della squadra da affidare a Bucchi che punterà all’immediata risalita in Serie A, con Mancuso (19 gol lo scorso anno) come punta di diamante. L’ex Pescara (avversario eliminato nel terzo turno di Coppa Italia) non è al meglio per un colpo alla caviglia ma dovrebbe partire dal primo minuto. Se non dovesse farcela sarebbe Moreo a sostituirlo. Chi invece sicuramente non sarà della partita Antonelli. Al suo posto pronto Balkovec.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Nessun rimore reverenziale in vista del debutto sul campo di una delle squadre più accreditate per la promozione. “Non temo l’Empoli, sono convinto che la mia Juve Stabia farà una grande partita” ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia il tecnico delle Vespe Fabio Caserta, all’esordio assoluto nel torneo cadetto, che ha ammesso di attendersi rinforzi dalla società nell’ultima settimana di trattative per non soffrire troppo in un campionato che avrà come naturale obiettivo la salvezza. La prima uscita ufficiale è coincisa con l'eliminazione (ai rigori) dalla Coppa Italia per mano dell'Imolese. Contro i toscani non ci saranno Izco, Mastalli e Allievi. Ballottaggio Vitiello-Fazio in difesa mentre il nuovo attaccante Cissè è destinato a partire dalla panchina.