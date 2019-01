© foto di Federico Gaetano

Importante vittoria per il Crotone sul campo del Foggia nell'anticipo di Serie B. La formazione di Giovanni Stroppa, ex del match, s'impone per 2-0 sui Satanelli grazie alle reti di Rohden e Zanellato al 6' e al 14'.

Con questi tre punti i calabresi fanno un balzo in classifica agganciando quota 17 punti, una sola lunghezza sotto proprio dal Foggia.