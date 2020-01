© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina 1-1 il primo tempo di Frosinone-Pordenone, gara che apre il girone di ritorno del campionato cadetto. Ciociari in vantaggio dopo una manciata di secondi, grazie al calcio di punizione capolavoro di Dionisi: palla sotto l'incrocio, nulla da fare per Di Gregorio. Alla mezz'ora il pareggio degli ospiti: destro secco dal limite dell'area di Gavazzi su cui si distende Bardi, che non riesce però a trattenere. Sulla ribattuta Candellone prende il tempo ad Ariaudo e sigla l'uno a uno in spaccata.