Serie B, Giudice Sportivo: tre giornate a Coppola e Galano. Dieci squalificati per un turno

Tre giornate di squalifica per Alessandro Coppola del Livorno e Cristian Galano del Pescara. Sono queste le decisioni più eclatanti prese dal Giudice Sportivo di Serie B dopo il 34° turno di campionato andato in scena ieri sera. Il labronico è stato sanzionato "per avere, al 16° del secondo tempo, colpito con violenza un avversario con un pugno al volto", mentre l'attaccante del Delfino "per avere, al 24° del primo tempo, a giuoco fermo, colpito con violenza un avversario con una manata al volto".

Per quanto riguarda le altre squalifiche sono stati fermati per un turno Ardemagni (Frosinone), Caligara, Fiordilino e Montalto (Venezia), Cuomo (Crotone), Eramo (Ascoli), Gustafsson (Cremonese), Ricci (Empoli), Soddimo (Pisa) e Vitiello (Juve Stabia).