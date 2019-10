Serie B, i finali: tonfo del Benevento. E' vetta anche per il Crotone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

9^ giornata di campionato per la Serie B, iniziata ieri sera con il ritorno alla vittoria dell'Ascoli, che ha battuto 2-1 l'Entella.

In attesa che domani chiuda il turno il confronto tra Cremonese e Frosinone, quest'oggi campo le altre 8 gare, con il derby Livorno-Pisa in programma alle 18:00.

In archivio le gare delle ore 15:00, con il Crotone (3-2 in rimonta sul Venezia) che acciuffa in vetta il Benevento, rovinosamente caduto 4-0 contro il Pescara: sciupa tutto l'Empoli al '97, quando il Trapani centra il 2-2, intanto che comunque sorride lo Spezia, che si lascia alle spalle i siciliani e la Juve Stabia, battuta 2-0 portandosi a quota 10 in classifica. Ne approfitta parzialmente il Cosenza, che centra comunque un buon 1-1 contro il Chievo Verona, che manca per un soffio l'aggancio al Perugia, che solo al 90' rimette in piedi la gara contro la Salernitana, chiusa sull'1-1; pari che vale alle due formazioni il terzo posto con l'Ascoli.

Non vanno oltre lo 0-0, senza alterare la classifica, Pordenone e Cittadella.

Di seguito il programma completo della nona giornata di Serie B:

GIA' GIOCATE

Ascoli-Entella 2-1 (5' Ninkovic, 13' [aut.] Pucino, 31' Da Cruz)

Cosenza-Chievo Verona 1-1 (8' Esposito, 36' Bruccini)

Crotone-Venezia 3-2 (9' Aramu, 35' e 55' Simy, 68' Capello, 84' Golemic)

Pescara-Benevento 4-0 (46' Memushaj, 53' e 76' Machin, 94' [rig.] Maniero)

Pordenone-Cittadella 0-0

Salernitana-Perugia 1-1 (55' Kiyine, 90' Buonaiuto)

Spezia-Juve Stabia 2-0 (18' Bidaoui, 52' Capradossi)

Trapani-Empoli 2-2 (8' Bajrami, 23' Moscati, 61' Stulac, 97' [aut.] Vaseli)

ORE 18:00

Livorno-Pisa

DOMENICA 27 OTTOBRE

Cremonese-Frosinone