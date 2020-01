© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone torna a vincere in trasferta dopo circa due mesi, infliggendo una sconfitta all'Ascoli, la seconda consecutiva per i marchigiani. A decidere l'incontro un gol di Citro in apertura di ripresa.

Ascoli - Frosinone 0-1

54' Citro