Serie B, il Giudice Sportivo: un turno per Papetti del Brescia. Due per mister Marino della SPAL

Il Giudice Sportivo di Serie B in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno ha squalificato per una giornata il difensore del Brescia Andrea Papetti. Si tratta dell’unico calciatore fermato per un turno. Per quanto riguarda gli allenatori due turni di squalifica per Pasquale Marino della SPAL “per avere, al 37° del secondo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa”.