Serie B, Juve Stabia-Frosinone: emergenza in difesa per Caserta

© foto di Federico Gaetano

Obiettivi diversi, stessi punti in palio per provare ad avvicinarli. La Juve Stabia ospita oggi il Frosinone in uno degli ultimi match del quindicesimo turno del girone d'andata di Serie B. Padroni di casa in piena zona playout, a tre punti dalla Cremonese quintultima, ospiti invece a ridosso della zona playoff, decimi ad appena un punto da Pescara, Empoli ed Ascoli, ferme a quota 21. Il terzultimo attacco, quello dei campani, affronta la seconda miglior difesa del torneo, dietro soltanto al Benevento.Calcio d'inizio alle ore 15 al Romeo Menti, affidato al signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Le Vespe puntano a rialzarsi dopo la sconfitta rimediata contro la Virtus Entella in trasferta nell'ultimo turno. Caserta alle prese con diverse assenze, soprattutto nel reparto arretrato, nel quale mancheranno Troest, Tonucci e Allievi. Il ballottaggio a metà campo riguarda Carlini e Mallamo, con il secondo in vantaggio. Aggregato alla prima squadra Vincenza Della Pietra, attaccante classe 2002 della Primavera.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Dopo il poker rifilato all'Empoli la settimana scorsa per i ciociari è arrivata l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Parma. Non saranno del match Paganini per squalifica e Citro per infortunio, mentre ha recuperato Ciano, come ribadito anche da Nesta nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, che dovrebbe essere regolarmente in avanti insieme a Dionisi.