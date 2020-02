Serie B, Juve Stabia-Trapani: vero e proprio crocevia della stagione

Calcio d'inizio alle ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

In scena questo pomeriggio al "Romeo Menti" il match valido per la 26ª giornata di Serie BKT tra Juve Stabia e Trapani. Una vittoria, due pareggi e due sconfitte - tra cui l'ultima pesante sul campo del Cittadella per 3-0 - lo score delle Vespe negli ultimi cinque incontri disputati. Un calo di rendimento preoccupante visto che il vantaggio sulla zona playout si è ridotto a due sole lunghezze. Situazione peggiore quella del Trapani che con un'unica vittoria nelle ultime dieci giornate è sprofondata in penultima posizione e deve necessariamente tornare al successo per accendere le speranze salvezza, ormai sempre più flebili. Ospiti reduci dal buon pareggio casalingo contro lo Spezia per 1-1. Arbitrerà il sig. Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Calcio d'inizio alle ore 15.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Il tecnico Fabio Caserta ha presentato così il match contro il Trapani: "Non sarà una partita facile, ci sarà da pedalare. Dovremo mantenere alta la concentrazione per tutto l’arco della gara altrimenti rischiamo brutte figure come quella di sabato scorso. La partita contro il Cittadella è nata male e proseguita peggio, ma è passata, andiamo oltre. Contro il Trapani dobbiamo avere la forza di reagire. Non ci sarà turnover, giocherà chi credo possa dare il massimo senza pensare al turno infrasettimanale di martedì". L'allenatore calabrese dovrebbe perciò riproporre Provedel tra i pali, Vitiello, Troest, Germoni e uno tra Fazio e Tonucci in difesa. Calò, Mallamo e Addae a centrocampo. Canotto agirà da trequartista o da attaccante esterno nel tridente con Forte e Bifulco. Elia unico indisponibile.

COME ARRIVA IL TRAPANI - Acque agitate in casa Trapani nonostante il buon pareggio casalingo con lo Spezia. Gli strascichi della débâcle di Cremona non sono stati ancora smaltiti, come testimonia la decisione della società di sospendere interviste, conferenze stampa ed ogni altra comunicazione al fine di tutelare la serenità dell'ambiente. Proabile 3-5-2 per mister Castori: Carnesecchi tra i pali, in difesa - con Pirrello squalificato - ballottaggio per due posti tra Fornasier, Buongiorno, Pagliarulo e il rientrante Strandberg; l'altra maglia è di Scognamillo. Kupisz e Grillo sulle fasce con Luperini, Taugourdeau e Coulibaly - insidiato da Colpani - in mezzo al campo. Davanti il bomber Pettinari con uno tra Piszczek e Biabiany. Assente l'infortunato Del Prete.