© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importantissimo successo del Pordenone, che batte 2-1 l'Ascoli e si conferma a pieno titolo la seconda forza fin qui in questo campionato. I Ramarri, così facendo, si portano a cinque lunghezze di distanza dalle tre squadre che li seguono in classifica: un margine decisamente interessante. L'Ascoli invece rimane appena ai bordi della zona playoff, distante comunque un solo punto. Ecco perciò come si delinea la classifica dopo aver messo in archivio la sfida della domenica sera di cadetteria.

Benevento 40

Pordenone 31

Frosinone, Perugia e Cittadella 26

Crotone, Chievo e Entella 25

Ascoli 24

Pisa e Salernitana 23

Pescara e Empoli 22

Spezia*, Cremonese* e Juve Stabia 20

Venezia 19

Cosenza 17

Trapani 14

Livorno 11