Serie B, la classifica aggiornata: Perugia e Cittadella 3^. Male il Livorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è aperta quest'oggi la 17^ giornata del campionato di Serie B, che ha visto in campo le prime cinque partite.

Notte fonda per il Livorno, sempre più ultimo, mentre la Juve Stabia, battendo il Venezia, risale la china provando ad allontanare - per quel che è possibile - la zona playout. Torna invece in zona playoff il Crotone, mentre Perugia e Cittadella acciuffano il 3^ posto.

Classifica:

Benevento 37*

Pordenone 28*

Perugia 26

Cittadella 26

Frosinone 26*

Chievo Verona 25

Crotone 25

Entella 25

Ascoli 24*

Pisa 23*

Salernitana 23

Empoli 22

Pescara 21*

Spezia 20*

Cremonese 20*

Juve Stabia 20

Venezia 19

Cosenza 14*

Trapani 13*

Livorno 11

*una partita in meno