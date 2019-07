Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In serata la Lega Serie B ha pubblicato l'elenco dei calciatori lasciati liberi (giovani di serie) dai rispettivi club, in ragione dell'art. 107 c.2 NOIF (svincolo per rinuncia):

ASCOLI

-BOCCI NICHOLAS

- CAPRIOTTI FRANCESCO

- COIRO DOMENICO

- MAZZA CLAUDIO

- TOMASSONI RAFFAELE

- VACCARO MATTIA

BENEVENTO

- ALBANO MANFREDONIA G.

- AUTIERO RAFFAELE

- BAMMACARO VINCENZO

- BELVEDERE ALESSANDRO

- BOCCHETTI CHRISTIAN

- CALZOLAIO LUCA

- CIOCIA BRUNO

- D ATRI GIUSEPPE PIO

- DELLA PIETRA VINCENZO P.

- ESPOSITO EMANUELE

- ESPOSITO PIETRO

- EVANGELISTA PASQUALE

- GARGIULO GIOVANNI

- GESTRO CLAUDIO

- GUERRA ANTONIO

- GUERRA LORENZO

- IULIANO ALESSIO

- MARESCA RAFFAELE

- MATTERA EMANUELE

- NAPOLETANO SILVESTRO

- ODOBO OSAKPOLOR ALES

- PAVIA ISMAELE

- PAVIA LORENZO

- PERCOPE BRUNO

- ROMANELLI MICHELANGELO

- ROSSI MATTEO

- RUSSO DOMENICO

- RUSSO FRANCESCO

- SIGNORIELLO CIRO

- SORRETTONE CHRISTIAN

- SPARACO GIUSEPPE

- TARTAGLIONE ARCANGELO

- VASTA LUIGI

CHIEVO VERONA

- AMOO RICHARD AUSTICE

CITTADELLA

- BONALDO LORENZO

- CUOMO ANTONIO

- MINOZZI FRANCESCO

- PASSARIN PIERPAOLO

- ROVERATO NICOLO

COSENZA

NESSUNO SVINCOLO

CREMONESE

NESSUNO SVINCOLO

CROTONE

- BOSSIO CATALDO PIO

- CALVANICO PIETRO

- CARVELLI ARMANDO JUNIOR

- CATERISANO SANTINO KEVIN

- DE SIMONE SAMUEL

- GUERRINI GIANMARCO

- MARKOVIC ALEX

- MICELI FRANCESCO PIO

- PARISI ANDREA

- RIGA CRISTIAN

- SANTORO FELICE

- SCALESE GIANMARCO ANTON

- TOZIANO MATTEO

EMPOLI

- BOSFA DOMENICO

- CARICCHIO GIORGIO

- GIOVANNETTI FILIPPO MARIA

- GJINI CHRISTIAN

- MAUTHE VON DEGERFE ENRICO

- MUHO KLAJDI

- SIMONE SERAFINO

- UMALINI DANIELE

- ZEFI DENIS

FROSINONE

- BAGLIONE DANNY

- CAMPOLI ANDREA

- CARDILLO DOMENICO

- CERVINI LUCA

- CRIMALDI SILVIO

- D AMORE PASQUALE

- D ARPINO SIMONE

- DI DONATO ROBERTO

- FRAGIOTTA MICHELE

- ISIDORI RICCARDO GUIDO

- MANGANIELLO GABRIELE

- ORLANDI FEDERICO

- PACCHIAROTTI MATTEO

- PESCOSOLIDO LORENZO

- RENZI NICOLO

- RICCI ROCCO

- RIMEDIO FRANCESCO

- VERNACCHIO LIAM

JUVE STABIA

- ABISSINIA ALDO

- BORRELLI GIOVANNI

- CAPO ANTONIO

- COSTANZO DOMENICO

- COTUGNO FABIO

- CRISCIO DAVIDE

- CRISCUOLO FRANCESCO P.

- CUOMO ANDREA

- CUOMO GIOVANNI

- CUOMO VITTORIO

- DE FRANCESCO ANDREA

- DE IULIO GUGLIELMO

- DE LUCIA ANTONIO

- DI BIASE ALESSANDRO

- ELEFANTE ANTONIO

- ERRICO ANTONIO

- FUSCO DANIEL

- GAMBALE FRANCESCO PIO

- GRIECO MATTIA

- INGENITO FEDERICO

- ISTRICE EMMANUEL

- LICCARDO EMANUELE

- MAHMOUD HASSEN

- MAIELLO LUIGI

- MELE ANTONIO

- MIGLIACCIO CARMINE

- MINOPOLI DANIELE

- OLANDO CRISTIAN

- OLIVA FRANCESCO

- PANICO GIOVANNI

- PARRINO FRANCESCO

- PERCUOCO ANTONIO

- ROMA ANTONIO

- RUGGIERO PASQUALE

- SCALERA FRANCESCO

- SCARANO PASQUALE

- SILENZIO FRANCESCO

- SOMMA PASQUALE

- SPINOSA ANTONIO

- TARTAGLIONE ANDREA

- TODISCO ANTONIO

- TOMMASETTI MARCELLO

- TOSTO DOMENICO

- VINCIGUERRA GIOVANNI ALDO

- VITALE EMMANUELE

- ZACCARIELLO MARIO

LIVORNO

- CURCIO JACOPO

- LE ROSE FRANCESCO

- PASQUINI TOMMASO

PERUGIA

- BARTOLI GIUSEPPE ANDREA

- BROSO MATTIA

- BRUNETTI ALESSIO

- BRUNETTI MATTEO

- BUSINI FRANCESCO

- CONTE ALDO

- CORRADO SALVATORE

- FINETTI TOMMASO

- JARRA BEKAY

- LAZZONI GIACOMO

- LEITE CORREIA MARIO NUNO

- MEONI FRANCESCO

- MOLLICHELLA NAZARENO

- MUCA ALEKS

- MULE IGNAZIO

- PANNUTI FERDINANDO

- PAOLETTI ALEXANDER

- PUGLIE GIOELE

- ROMANI FILIPPO

- SORBELLI DANIELE

- TRAWALLY ALAGIE SAIDOU

- ZUPPEL DIEGO

DELFINO PESCARA

- ANGELOZZI ALESSANDRO

- CONSORTE MATTEO

- CRIBARI LOT OTAVIO A.

- DILARIO FEDERICO

- GRILLO FILIPPO

- LA TORRE STEFANO PIETRO

- MASSA FABRIZIO

- MENNILLO ALESSANDRO

- PEPE SIMONE

- PIEDIMONTE PIERGIORGIO

- POLLETTA MAURO

PISA

- CHIAVACCI FILIPPO

- FTONI GIULIO

- GIOMI GABRIELE

- GIORGI ALESSANDRO

- MANSUETO MICHELE

- MARCONI MICHELE

- RUGGIERO GIULIO

- TRAMACERE FALCO CESARE

PORDENONE

- DE TOFFOL CRISTIANO

- LOISOTTO FILIPPO

- MASOTTI MATTEO

- ZAMUNER MARCO

- ZANCHETTA THOMAS

SALERNITANA

- ARCELLA MATTIA

- BARRA ROCCO

- BRASIELLO MARINO

- BUSCE RAFFAELE

- CAMPANILE LUIGI

- CARRINO CLAUDIO

- CAVAIOLA DOMENICO

- CESARANO SIMONE

- CIOCE ANTONIO EMMANUE

- DE MASE DOMENICO

- DE STEFANO GIUSEPPE

- DEL GAUDIO ANTONIO

- DI FIORE CRISTIAN

- DI MARTINO FRANCESCO

- DI STANO FRANCESCO PIO

- DIMAURO MARCO

- EORDEA MATTEO

- ESPOSITO GABRIELE

- ESPOSITO SIMONE

- GALIANO WALTER

- GRATTACASO ANGELO

- IAIUNESE MATTEO

- LOMBARDI SAMUELE

- MAGLIOZZI MATTEO

- MAGNO ORESTE

- MANZO ANTONIO

- MARIGLIANO GIUSEPPE

- MARZIGNO AMEDEO

- MASTROGIOVANNI FRANCESCO

- MIGLIO GIOVANNI

- MILIONE GABRIEL

- MORRA ANTONIO

- MORRIELLO GIUSEPPE G.

- MOSCA MATTEO

- MUSILLI FRANCESCO

- NATELLA FRANCESCO

- PARISI GENNARO

- PELLINO GIUSEPPE

- PETRONE GIUSEPPE

- PETRULLO SIMONE

- PETTI EMMANUELE

- RICCIO GIUSEPPE

- SANGIOVANNI ANTONIO

- SARR MOHAMED

- SCOGNAMIGLIO VINCENZO

- SETOLA LUIGI

- SORRENTINO FRANCESCO

- STRATOTI GREGORIO

- TANCREDI GERARDO

- TORTORA VINCENZO

- VITALE GIANNI

SPEZIA CALCIO

- BASCHERINI THOMAS

- BATTILANI ANDREA

- CRISPI LUCA

- FERRARI NICOLO

- FIUZA LAZZINI AYRTON S.

- GIGANTE FRANCESCO

- LIPPO MATTIA ANGELO

- MARQUILIE SONNY

- MUTTI FRANCESCO

- PENNUCCI EDOARDO

- PILI LUCIANO

- RIVIERA THOMAS

- SPALLANZANI GIANLUIGI

- TAGGIASCO CHRISTIAN

- TIVEGNA ERIC

TRAPANI

- ALOPARI SANTO

- ARINI GIUSEPPE

- BLUNDA YURI

- CANDELA PATRIK MICHELE

- CARADOLFO ALEANDRO

- CASTELLO ALESSANDRO

- CELESIA ROSOLINO

- IRRERA RICCARDO

- MATTEUCCI FERDINANDO

- MILANA ALESSANDRO

- PISANO ANTONIO

- RALLO PIERGIORGIO

- SCIMONELLO FEDERICO

- SERIO EMANUELE

- SILACO GIUSEPPE

- SITTINIERI SALVATORE

VENEZIA

- CARMIGNOLA RICCARDO

- CIAMPI MATTEO

- FAZIO UMBERTO

VIRTUS ENTELLA

- MURA MATTEO

- NARDELLI EUGENIO

- PARIGI NICOLO