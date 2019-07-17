Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
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In serata la Lega Serie B ha pubblicato l'elenco dei calciatori lasciati liberi (giovani di serie) dai rispettivi club, in ragione dell'art. 107 c.2 NOIF (svincolo per rinuncia):
ASCOLI
-BOCCI NICHOLAS
- CAPRIOTTI FRANCESCO
- COIRO DOMENICO
- MAZZA CLAUDIO
- TOMASSONI RAFFAELE
- VACCARO MATTIA
BENEVENTO
- ALBANO MANFREDONIA G.
- AUTIERO RAFFAELE
- BAMMACARO VINCENZO
- BELVEDERE ALESSANDRO
- BOCCHETTI CHRISTIAN
- CALZOLAIO LUCA
- CIOCIA BRUNO
- D ATRI GIUSEPPE PIO
- DELLA PIETRA VINCENZO P.
- ESPOSITO EMANUELE
- ESPOSITO PIETRO
- EVANGELISTA PASQUALE
- GARGIULO GIOVANNI
- GESTRO CLAUDIO
- GUERRA ANTONIO
- GUERRA LORENZO
- IULIANO ALESSIO
- MARESCA RAFFAELE
- MATTERA EMANUELE
- NAPOLETANO SILVESTRO
- ODOBO OSAKPOLOR ALES
- PAVIA ISMAELE
- PAVIA LORENZO
- PERCOPE BRUNO
- ROMANELLI MICHELANGELO
- ROSSI MATTEO
- RUSSO DOMENICO
- RUSSO FRANCESCO
- SIGNORIELLO CIRO
- SORRETTONE CHRISTIAN
- SPARACO GIUSEPPE
- TARTAGLIONE ARCANGELO
- VASTA LUIGI
CHIEVO VERONA
- AMOO RICHARD AUSTICE
CITTADELLA
- BONALDO LORENZO
- CUOMO ANTONIO
- MINOZZI FRANCESCO
- PASSARIN PIERPAOLO
- ROVERATO NICOLO
COSENZA
NESSUNO SVINCOLO
CREMONESE
NESSUNO SVINCOLO
CROTONE
- BOSSIO CATALDO PIO
- CALVANICO PIETRO
- CARVELLI ARMANDO JUNIOR
- CATERISANO SANTINO KEVIN
- DE SIMONE SAMUEL
- GUERRINI GIANMARCO
- MARKOVIC ALEX
- MICELI FRANCESCO PIO
- PARISI ANDREA
- RIGA CRISTIAN
- SANTORO FELICE
- SCALESE GIANMARCO ANTON
- TOZIANO MATTEO
EMPOLI
- BOSFA DOMENICO
- CARICCHIO GIORGIO
- GIOVANNETTI FILIPPO MARIA
- GJINI CHRISTIAN
- MAUTHE VON DEGERFE ENRICO
- MUHO KLAJDI
- SIMONE SERAFINO
- UMALINI DANIELE
- ZEFI DENIS
FROSINONE
- BAGLIONE DANNY
- CAMPOLI ANDREA
- CARDILLO DOMENICO
- CERVINI LUCA
- CRIMALDI SILVIO
- D AMORE PASQUALE
- D ARPINO SIMONE
- DI DONATO ROBERTO
- FRAGIOTTA MICHELE
- ISIDORI RICCARDO GUIDO
- MANGANIELLO GABRIELE
- ORLANDI FEDERICO
- PACCHIAROTTI MATTEO
- PESCOSOLIDO LORENZO
- RENZI NICOLO
- RICCI ROCCO
- RIMEDIO FRANCESCO
- VERNACCHIO LIAM
JUVE STABIA
- ABISSINIA ALDO
- BORRELLI GIOVANNI
- CAPO ANTONIO
- COSTANZO DOMENICO
- COTUGNO FABIO
- CRISCIO DAVIDE
- CRISCUOLO FRANCESCO P.
- CUOMO ANDREA
- CUOMO GIOVANNI
- CUOMO VITTORIO
- DE FRANCESCO ANDREA
- DE IULIO GUGLIELMO
- DE LUCIA ANTONIO
- DI BIASE ALESSANDRO
- ELEFANTE ANTONIO
- ERRICO ANTONIO
- FUSCO DANIEL
- GAMBALE FRANCESCO PIO
- GRIECO MATTIA
- INGENITO FEDERICO
- ISTRICE EMMANUEL
- LICCARDO EMANUELE
- MAHMOUD HASSEN
- MAIELLO LUIGI
- MELE ANTONIO
- MIGLIACCIO CARMINE
- MINOPOLI DANIELE
- OLANDO CRISTIAN
- OLIVA FRANCESCO
- PANICO GIOVANNI
- PARRINO FRANCESCO
- PERCUOCO ANTONIO
- ROMA ANTONIO
- RUGGIERO PASQUALE
- SCALERA FRANCESCO
- SCARANO PASQUALE
- SILENZIO FRANCESCO
- SOMMA PASQUALE
- SPINOSA ANTONIO
- TARTAGLIONE ANDREA
- TODISCO ANTONIO
- TOMMASETTI MARCELLO
- TOSTO DOMENICO
- VINCIGUERRA GIOVANNI ALDO
- VITALE EMMANUELE
- ZACCARIELLO MARIO
LIVORNO
- CURCIO JACOPO
- LE ROSE FRANCESCO
- PASQUINI TOMMASO
PERUGIA
- BARTOLI GIUSEPPE ANDREA
- BROSO MATTIA
- BRUNETTI ALESSIO
- BRUNETTI MATTEO
- BUSINI FRANCESCO
- CONTE ALDO
- CORRADO SALVATORE
- FINETTI TOMMASO
- JARRA BEKAY
- LAZZONI GIACOMO
- LEITE CORREIA MARIO NUNO
- MEONI FRANCESCO
- MOLLICHELLA NAZARENO
- MUCA ALEKS
- MULE IGNAZIO
- PANNUTI FERDINANDO
- PAOLETTI ALEXANDER
- PUGLIE GIOELE
- ROMANI FILIPPO
- SORBELLI DANIELE
- TRAWALLY ALAGIE SAIDOU
- ZUPPEL DIEGO
DELFINO PESCARA
- ANGELOZZI ALESSANDRO
- CONSORTE MATTEO
- CRIBARI LOT OTAVIO A.
- DILARIO FEDERICO
- GRILLO FILIPPO
- LA TORRE STEFANO PIETRO
- MASSA FABRIZIO
- MENNILLO ALESSANDRO
- PEPE SIMONE
- PIEDIMONTE PIERGIORGIO
- POLLETTA MAURO
PISA
- CHIAVACCI FILIPPO
- FTONI GIULIO
- GIOMI GABRIELE
- GIORGI ALESSANDRO
- MANSUETO MICHELE
- MARCONI MICHELE
- RUGGIERO GIULIO
- TRAMACERE FALCO CESARE
PORDENONE
- DE TOFFOL CRISTIANO
- LOISOTTO FILIPPO
- MASOTTI MATTEO
- ZAMUNER MARCO
- ZANCHETTA THOMAS
SALERNITANA
- ARCELLA MATTIA
- BARRA ROCCO
- BRASIELLO MARINO
- BUSCE RAFFAELE
- CAMPANILE LUIGI
- CARRINO CLAUDIO
- CAVAIOLA DOMENICO
- CESARANO SIMONE
- CIOCE ANTONIO EMMANUE
- DE MASE DOMENICO
- DE STEFANO GIUSEPPE
- DEL GAUDIO ANTONIO
- DI FIORE CRISTIAN
- DI MARTINO FRANCESCO
- DI STANO FRANCESCO PIO
- DIMAURO MARCO
- EORDEA MATTEO
- ESPOSITO GABRIELE
- ESPOSITO SIMONE
- GALIANO WALTER
- GRATTACASO ANGELO
- IAIUNESE MATTEO
- LOMBARDI SAMUELE
- MAGLIOZZI MATTEO
- MAGNO ORESTE
- MANZO ANTONIO
- MARIGLIANO GIUSEPPE
- MARZIGNO AMEDEO
- MASTROGIOVANNI FRANCESCO
- MIGLIO GIOVANNI
- MILIONE GABRIEL
- MORRA ANTONIO
- MORRIELLO GIUSEPPE G.
- MOSCA MATTEO
- MUSILLI FRANCESCO
- NATELLA FRANCESCO
- PARISI GENNARO
- PELLINO GIUSEPPE
- PETRONE GIUSEPPE
- PETRULLO SIMONE
- PETTI EMMANUELE
- RICCIO GIUSEPPE
- SANGIOVANNI ANTONIO
- SARR MOHAMED
- SCOGNAMIGLIO VINCENZO
- SETOLA LUIGI
- SORRENTINO FRANCESCO
- STRATOTI GREGORIO
- TANCREDI GERARDO
- TORTORA VINCENZO
- VITALE GIANNI
SPEZIA CALCIO
- BASCHERINI THOMAS
- BATTILANI ANDREA
- CRISPI LUCA
- FERRARI NICOLO
- FIUZA LAZZINI AYRTON S.
- GIGANTE FRANCESCO
- LIPPO MATTIA ANGELO
- MARQUILIE SONNY
- MUTTI FRANCESCO
- PENNUCCI EDOARDO
- PILI LUCIANO
- RIVIERA THOMAS
- SPALLANZANI GIANLUIGI
- TAGGIASCO CHRISTIAN
- TIVEGNA ERIC
TRAPANI
- ALOPARI SANTO
- ARINI GIUSEPPE
- BLUNDA YURI
- CANDELA PATRIK MICHELE
- CARADOLFO ALEANDRO
- CASTELLO ALESSANDRO
- CELESIA ROSOLINO
- IRRERA RICCARDO
- MATTEUCCI FERDINANDO
- MILANA ALESSANDRO
- PISANO ANTONIO
- RALLO PIERGIORGIO
- SCIMONELLO FEDERICO
- SERIO EMANUELE
- SILACO GIUSEPPE
- SITTINIERI SALVATORE
VENEZIA
- CARMIGNOLA RICCARDO
- CIAMPI MATTEO
- FAZIO UMBERTO
VIRTUS ENTELLA
- MURA MATTEO
- NARDELLI EUGENIO
- PARIGI NICOLO