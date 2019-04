© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle ore 21, in Serie B, scendono in campo Benevento e Palermo per il big match che chiude la domenica di cadetteria. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici.

Benevento (3-4-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola; Improta, Del Pinto, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. Allenatore: Bucchi.

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Szyminski, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Falletti; Nestorovski, Moreo. Allenatore: Stellone.