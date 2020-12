Serie B, Pescara-Cosenza: crocevia salvezza all'Adriatico

Terzultima contro quintultima: basterebbe questo per far capire l'importanza dei punti in palio in quel di Pescara questo pomeriggio. Abruzzesi che, complice una partenza assai negativa che ha portato all'addio di Massimo Oddo alla panchina biancazzurra, ospitano in casa propria un Cosenza dal percorso altalenante e che, probabilmente, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Una sfida tra due squadre che giocano un calcio offensivo, propositivo, e che faranno di tutto per ottenere 3 punti fondamentali per chiudere l'anno con un sospiro di sollievo.

COME ARRIVA IL PESCARA - Ceter-Galano sarà, con tutta probabilità, il tandem d'attacco di giornata: il colombiano, rientrato ad Ascoli dopo un paio di acciacchi, ha d'altronde già ritrovato confidenza col gol e va a caccia della miglior condizione. Possibile anche il tridente, con l'inserimento in quel caso di Maistro. Dopo la sconfitta di Chiavari, torna tra i titolari Balzano, con Memushaj che insidia Valdifiori a centrocampo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Solito 3-4-1-2 per mister Occhiuzzi, che potrebbe rilanciare dal primo minuto Bruccini, Vera, Tiritiello e soprattutto Baez dopo il pari interno col Pisa. Petrucci, confermato a centrocampo, avrà probabilmente in Bahlouli o in Baez il riferimento nel ruolo di trequartista, con Carretta e - verosimilmente - uno tra Petre e Gliozzi in avanti.