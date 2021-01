Serie B, Pisa-Brescia: Varnier e Donnarumma verso una maglia da titolare

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 14.00. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Due settimane di meritato riposo al termine di un mese particolarmente intenso e la Serie B si è già rimessa in moto. Ieri i primi due anticipi della diciottesima giornata che proseguirà oggi con altre cinque gare. Alle ore 14 il Pisa, dodicesimo con 20 punti, riceve la visita del Brescia, undicesimo a quota 21 ma con una partita in più. L’ultima confronto tra le due squadre risale alla stagione 2016/17 e fu giocata al Castellani Empoli per l’indisponibilità dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. La formazione toscana, guidata in panchina da Rino Gattuso, si impose di misura. A dirigere la sfida odierna sarà Daniel Amabile, della sezione di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Avalos e Cipressa.

COME ARRIVA IL PISA - In casa nerazzurra è tornato a splendere il sereno con sette risultati utili (tre vittorie e quattro pareggi) che hanno permesso di risalire la classifica dopo un periodo difficile. Prima della pausa Gucher e compagni hanno sfiorato il successo sul Venezia, venendo ripresi nel finale. Senza lo squalificato Caracciolo e gli infortunati Masucci e Masetti, D’Angelo può sorridere per il pieno recupero di Varnier pronto per giocare dal primo minuto in difesa. Prima convocazione per gli ultimi arrivati Gori e Marsura. Tra i pali ci sarà ancora Perilli. Possibile la conferma sulla trequarti di Soddimo, alle spalle di Vido e Marconi.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Il 2021 delle Rondinelle è iniziato nel peggiore dei modi, con la brutta sconfitta interna subita per mano del Vicenza (0-3). Nel turno precedente però la squadra di Dionigi era stata capace di espugnare il Mazza. Nelle ultime sette partite sono arrivate tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Si ragiona sul passaggio alla difesa a tre per dare maggior copertura a un reparto che subisce gol consecutivamente da 14 giornate. Perso il gemello Torregrossa, Donnarumma si candida per fare la punta centrale, sostenuto da due trequartisti che dovrebbero essere Spalek e Jagiello. Non convocati Sabelli e Karacic.