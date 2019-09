Serie B, Pisa-Cremonese: serve una vittoria per ripartire al meglio

Tornare in campo e ricominciare con il piede giusto, per poter ripartire al meglio dopo la sosta dovuta alle nazionali. Il Pisa accoglie la Cremonese nella terza giornata di campionato, un impegno importante per entrambe le squadre sia dal punto di vista della classifica che per la difficoltà del match.

I nerazzurri hanno iniziato molto bene il campionato cadetto con la vittoria esterna contro la Juve Stabia. Da sottolineare anche l'esordio positivo contro il Benevento, la squadra di D'Angelo vuole trovare un altro successo per poter consolidare quello che di buono è stato fatto nelle prime due giornate. Gli ospiti arrivano dallo stop interno contro l'Entella, i punti serviranno soprattutto per poter risollevare il morale. Chi riuscirà a trarre il meglio da questa sosta? Al campo l'ardua sentenza.

COME ARRIVA IL PISA - I nerazzurri arrivano a questa sfida dopo un ottimo inizio, anche se D'Angelo avrà qualche assente di troppo. Il morale è comunque alto e la compagine toscana ha dimostrato più volte le proprie caratteristiche anche lontano dalle mura amiche. Non ci sarà Benedetti dopo il rosso ricevuto nella scorsa sfida, in difesa si ripartirà da Aya e De Vitis. In mediana riconfermati Gucher, Verna e Marin in cabina di regia, in attacco non ci sarà Moscardelli: al suo posto Marconi e Masucci andranno a comporre il pacchetto offensivo pronto a scardinare la retroguardia grigiorossa.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La sconfitta interna contro la Virtus Entella ha sicuramente frenato l'entusiasmo della Cremonese, ma la squadra vuole subito reagire. Siamo alle battute iniziali, ma i punti pesanti si fanno proprio in questo momento. Recuperato Ravanelli, non ci saranno invece Boultam, Gustafson, Piccolo e Terranova. Pochi cambi rispetto l'ultima sfida per Rastelli, si va verso la riconferma del 3-5-2 con Palombi e Ciofani a comporre la coppia d'attacco. Arini e Castagnetti scorteranno Deli in cabina di regia, con Mogos e Renzetti sulle corsie esterne.