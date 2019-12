Serie B, Pisa-Frosinone: nerazzurri ancora senza Marconi

Serie B al giro di boa: Pisa e Frosinone si affronteranno questo pomeriggio, nell'ultimo turno del girone d'andata. Il teatro sarà l'Arena Garibaldi, dove l'ultimo confronto tra le due squadre risale all'agosto del 2017, in un secondo turno di Coppa Italia in cui furono i giallazzurri ad imporsi di misura. Oggi ci sono in palio tre punti che consentirebbero di mettere in archivio con un sorriso il 2019. Gli ultimi due ko con Benevento e Crotone hanno fatto scivolare i Canarini al settimo posto in classifica, a cinque lunghezze dal Pordenone secondo. Urge cambiare rotta, per ritrovare un po' di entusiasmo e rilanciarsi nella volata promozione. Nemmeno il Pisa, quasi equidistante da zona play-off e play-out, vive un buon momento: nelle ultime quattro giornate di campionato i nerazzurri hanno raccolto appena tre punti, andando al tappeto con Entella, Cosenza e Ascoli. "Ci aspetta una partita difficile, ma possiamo fare risultato. Dovremo però fare una grande gara, avremo bisogno di grande determinazione per chiudere al meglio un girone d'andata comunque positivo", ha detto in conferenza Luca D'Angelo, che ha chiamato a raccolta ai suoi per l'ultimo sforzo collettivo prima della sosta.

COME ARRIVA IL PISA - Ieri D'Angelo ha fatto il punto sugli infortunati: "Masucci e Belli saranno a disposizione - ha detto - ma per il resto non recuperiamo nessuno". Ancora out, dunque, Izzillo, Asencio, Marconi, Varnier e Meroni, cui si aggiungono Benedetti e De Vitis, entrambi costretti ad un turno di stop dal giudice sportivo. Rispetto al match di Ascoli tornano arruolabili Birindelli, Marin e Gucher, che dovrebbero partire dal primo minuto.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Rohdén e Capuano, al netto dei rispettivi infortuni che non consentiranno loro di scendere in campo, sono partiti insieme al resto del gruppo alla volta di Pisa. Problemi ad una spalla per Beghetto, che resta in forse: riserve che verranno sciolte soltanto in mattinata. Nesta in conferenza ha annunciato qualche cambio rispetto all'ultima formazione: in difesa si va verso la conferma di Brighenti, Ariaudo e Krajnc, davanti possibile chance per Novakovich.