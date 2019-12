Serie B, Pisa-Pordenone: i toscani ritrovano Marconi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il match tra Pisa e Pordenone chiude la quattordicesima giornata di Serie B. Entrambe possono godere del vantaggio di scendere in campo conoscendo i risultati delle avversarie. E che risultati, dal momento che il secondo posto sembra non piacere a nessuno. Gli ospiti hanno l’occasione di confermarsi come squadra rivelazione e salire a 25, conquistando la seconda piazza solitaria. Il Pisa può piombare in zona playoff agganciando Frosinone e Pescara.

COME CI ARRIVA IL PISA - Guardando solo le sfide casalinghe, il Pisa è in un momento positivo perché ha battuto Spezia e Salernitana davanti al proprio pubblico. neroazzurri hanno un solo punto di margine sulla zona playout e non mantengono la porta inviolata da tre mesi esatti, ossia dallo 0-2 con la Juve Stabia. Dopo il pareggio in casa del Cittadella, D’Angelo ritrova il suo bomber Michele Marconi che dovrebbe far coppia in attacco con Masucci. Alle loro spalle nel 4-3-1-2, ci sarà Siega che farà da raccordo con una linea mediana formata da Pinato, De Vitis e Verna. Davanti a Gori ci sarà la coppia Benedetti-Aya con Lisi e Birindelli esterni bassi.

COME CI ARRIVA IL PORDENONE - Entusiasmo palpabile in casa neroverde, con i risultati del weekend che non hanno prodotto sorpassi al secondo posto. Anzi. La squadra di Tesser non perde dal 4-2 con la Juve Stabia del 19 ottobre e vuole continuare a stupire. Nel Pordenone previsto un altro 4-3-1-2. Tra i pali Di Gregorio, difesa con De Agostini e Almici esterni, Camporese e Barison centrali. In mediana Pasa, Burrai ed il gioiellino Pobega. Gavazzi agirà dietro le punte Strizzolo e Ciurria.

Pisa - Pordenone: le probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Aya, Birindelli; Pinato, De Vitis, Verna; Siega; Marconi, Masucci. All. D’Angelo

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; De Agostini, Camporese, Barison, Almici; Pasa, Burrai, Pobega; Gavazzi; Strizzolo, Ciurria. All. Tesser

Arbitro: Signor Antonio Di Martino (Teramo).