Serie B, Pordenone-Livorno: tre punti come obiettivo comune

Pordenone e Livorno sono accomunate da un unico desiderio: tornare al successo per continuare ad inseguire i propri obiettivi in questo campionato di Serie B che è giunto alla ventitreesima giornata. I padroni di casa, secondi in graduatoria alle spalle della capolista Benevento, hanno vinto una sola partite nelle ultime cinque e vogliono a tutti i costi tornare a fare "bottino pieno" per restare a debita distanza dal folto gruppo di inseguitrici, con il Crotone prima squadra ad osservare l'operato dei friulani, e per mantenere vive le speranze di quella che sarebbe una clamorosa promozione in Serie A; gli ospiti, dal canto loro, arrivano a questo appuntamento con il nomignolo di "fanalino di coda" vista l'ultima posizione con soli 13 punti conquistati in 22 partite e viaggiano a -14 dalla zona salvezza, il che significa che non è più possibile rimandare l'appuntamento con i tre punti se non ci si vuole avvicinare sempre più alla retrocessione diretta in Serie C. A dirigere il confronto, in programma alle 15 alla "Dacia Arena", sarà il sig. Valerio Marini della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA IL PORDENONE - I "Ramarri" devono ritrovarsi dopo le due sconfitte consecutive con Pescara e Spezia: la vittoria casalinga manca dal 29 dicembre (1-0 con la Cremonese), i neroverdi devono tornare a fare punti perché la classifica è sempre più corta e dalle retrovie ci sono molte squadre che potrebbero approfittare di un passo falso degli uomini di Tesser per operare il sorpasso. Per la sfida odierna si andrà con tutti i "titolarissimi", ad eccezione dello squalificato Pobega, nel tradizionale 4-3-1-2: Di Gregorio in porta, difesa a quattro formata da Almici, Camporese, Barison e De Agostini, Burrai in mezzo al campo sostenuto da Misuraca e Gavazzi, Tremolada sulla trequarti alle spalle di Strizzolo e Bocalon.

COME ARRIVA IL LIVORNO - E' durata una manciata di partite l'avventura di Paolo Tramezzani sulla panchina amaranto, sulla quale da questo pomeriggio tornerà a sedere Roberto Breda: alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 2 novembre (2-1 interno contro la Juve Stabia), la compagine toscana non dovrebbe cambiare volto rispetto all'ultima pesante sconfitta subita contro l'Ascoli. Sarà 4-3-3 con Plizzari in porta, Delprato e Porcino sulle corsie con Bogdan e Boben al centro della difesa, Awua in cabina di regia supportato ai lati da Luci e Rocca, Braken punta centrale con Marras a destra e Murilo a sinistra.