Serie B, Reggina-Pisa: D'Angelo perde Varnier, Toscano ritrova Menez

Reggina e Pisa si sfidano stasera (ore 21.00) al Granillo per l’ottava giornata di Serie B. Grande equilibrio nei sette precedenti in terra calabrese, con tre pareggi e due vittorie per parte. L’ultimo confronto tra la due squadre risale a 31 anni fa e si concluse senza reti. Sette punti in classifica per la Reggina che non vince dalla seconda giornata. Quattro per il Pisa, ancora a secco di successi come Entella e Cremonese. Piero Giacomelli, della sezione di Trieste, è il direttore di gara designato. Ad assisterlo saranno Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore ed Alessandro Cipressa di Lecce.

COME ARRIVA LA REGGINA – Sul proprio campo Menez e compagni inseguono un successo che manca dallo scorso 3 ottobre (3-1 al Pescara). Due punti nelle ultime quattro partite per la formazione amaranto reduce dalle sconfitte con Spal ed Empoli. Toscano senza Lafferty e Rolando, ma con Menez al rientro dalla squalifica e Plizzari pronto a riprendere il suo posto tra i pali dopo la positività al Covid. Cionek dovrebbe affiancare Loiacono mentre si rinnova il ballottaggio tra Rossi e Del Prato, col primo favorito. Bellomo giocherà in posizione più avanzata da rifinitore alle spalle di Denis e Menez.

COME ARRIVA IL PISA – Il rocambolesco 4-4 prima del match con l’Ascoli rinviato e della pausa per le nazionali ha confermato il grosso limite di questo inizio di stagione, rappresentato dalla vulnerabilità difensiva. Con 15 reti al passivo quella di D’Angelo è la peggior difesa del torneo cadetto. L’altra incognita è legata alla condizione fisica visto che i nerazzurri non scendono campo da tre settimane. Nel reparto arretrato non ci saranno lo squalificato Pisano e l’infortunato Varnier. Non è escluso un ritorno alla linea a tre, con De Vitis perno centrale. Davanti ci saranno Vido e Marconi.