Serie B, Reggina-Venezia: dubbio Menez per Toscano, Zanetti senza Taugourdeau

Nemmeno il tempo di mandare in archivio l'undicesima giornata, è tempo di tornare in campo per il turno infrasettimanale. Il dodicesimo turno, in anticipo, si apre al Granillo di Reggio Calabria con la sfida tra Reggina e Venezia. Due realtà opposte in questo momento, due stati d'animo completamente opposti ma accomunati da una sconfitta venerdì sera. Gli amaranto hanno perso, anche malamente, sul campo del Chievo di Aglietti con un sonoro 3-0 dando solo segnali preoccupati per il corso della stagione. Non è più salda la panchina di Domenico Toscano, un'altra sconfitta quasi sicuramente costerebbe l'esonero al grande protagonista del ritorno in B visto che la zona rossa è vicinissima e la squadra è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei. Di tutt'altro livello le prestazioni del Venezia che è caduto al Penzo al cospetto del Monza. Una partita andata male che non cancella quanto di buono fatto dalla compagine di Paolo Zanetti, un calcio frizzante e tanti gol con un grande interprete: Francesco Forte. L'ex bomber della Juve Stabia si sta ripetendo e migliorando anche in laguna. Una sfida che manca al Granillo da venti lunghi anni, l'allora Reggina neopromossa in Serie A mandò al tappeto il Venezia con il primo gol in Italia dell'albanese Erjon Bogdani.

COME ARRIVA LA REGGINA - Un'altra sfida che nasconde più di un'insidia per gli amaranto, una difesa ballerina contro un attacco temibile come quello del Venezia. Potrebbe cambiare qualche nella retroguardia per Mimmo Toscano con il ritorno da titolare di Stavropoulos e panchina per uno tra Loiacono e Cionek, quest'ultimo peggiore in campo con il Chievo. A destra conferma per Rolando vista l'assenza di Situm, a sinistra dovrebbe rivedersi Liotti. Fallito l'approccio tattico senza punte, dovrebbe tornare titolare Kyle Lafferty supportato da Nicola Bellomo. Recuperato Jeremy Menez che probabilmente non sarà rischiato dal primo minuto.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Tanti dubbi invece per Paolo Zanetti, lo stesso tecnico in conferenza stampa ha annunciato un leggero turnover mentre sarà assente Modolo insieme al metronomo Taugourdeau. Al posto dell'ex Trapani ci sarà Antonio Vacca mentre potrebbe riposare uno tra Maleh e Fiordilino, salgono le quotazioni di Crngoj. In attacco recupera Johnsen ma potrebbe partire dalla panchina, in attacco con Forte e Aramu a completare il tridente scala posizioni Alessandro Capello. In difesa spazio per la coppia centrale formata da Ceccaroni e Cremonesi.