Serie B, Salernitana-Juve Stabia - Il derby del riscatto, in palio 3 punti pesanti

Secondo derby nel giro di pochi giorni per la Juve Stabia di Fabio Caserta che, dopo la sconfitta di lunedì sera contro il Benevento, sarà ospite della Salernitana all'Arechi. Ultimo derby campano dell'anno, con entrambe le compagini in cerca del primo successo dopo la ripresa: i granata vengono da due pareggi e una sconfitta, mentre le vespe hanno infilato ben tre sconfitte consecutive, vedendo avvicinarsi la zona play-out, ora a due punti di distanza. A dirigere l'incontro sarà il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Squadra quasi al completo per i granata, che recuperano Cicerelli ma devono fare a meno dello squalificato Lombardi. Confermatissimo il 3-5-2, con Micai che sarà protetto dal terzetto composto da Aya, Migliorini e uno tra Karo e Jaroszynski, non al top. A centrocampo ci saranno Dziczek in cabina di regia, con Akpa e Di Tacchio ai lati, mentre sulle corsie laterali ci saranno Lopez a sinistra e Kiyine sulla destra. In avanti dovrebbe riposare Djuric, lasciando il posto al tandem Gondo-Jallow.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Mister Caserta attenderà la rifinitura di questa mattina per diramare la lista dei convocati, ma il tecnico gialloblù potrà sicuramente contare sul rientro di Allievi e Ricci, mentre dovrà rinunciare allo squalificato Germoni. Sarà ancora verosimilmente 4-3-3: davanti a Provedel agiranno Vitiello, Troest, Allievi, Ricci; in mediana spazio al solito Calò, che sarà affiancato da Mallamo e Calvano, mentre in avanti il tridente Elia, Forte, Canotto.