Serie B, Salernitana-Livorno: uomini contati per Ventura

Calcio d'inizio alle ore 15. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Allo stadio "Arechi" la Salernitana ospita il Livorno nella sfida valida per la 25^ giornata di Serie B. Padroni di casa che vogliono riscattare lo stop subito sul campo del Chievo (2-0) nell'ultimo turno di campionato che ha interrotto una striscia positiva di tre vittorie ed un pareggio. Sconfitta che non ha spento i sogni dei ragazzi di Ventura, tuttora in piena corsa per i playoff. Totalmente opposta la situazione dei ragazzi di mister Breda - ex bandiera granata e mai sconfitto nei tre incroci con la Salernitana da allenatore - ultimi e con le speranze di permanenza in serie cadetta ridotte ormai al lumicino. Reduci dalla sconfitta casalinga contro il Cosenza (0-3), i labronici mancano l'appuntamento con la vittoria da novembre: dal 2-1 casalingo ai danni della Juve Stabia, sono arrivate ben nove sconfitte e quattro pareggi nei successivi tredici match disputati. Calcio d'inizio alle ore 15, fischierà il Sig. Di Martino di Teramo.

COME ARRIVA LA SALERNITANA - Situazione di assoluta emergenza per Giampiero Ventura che ha convocato solo 17 calciatori. Oltre allo squalificato Akpa Akpro, sono indisponibili Curcio, Cicerelli e Lombardi (out due mesi), oltre a Hertaux, Mantovani e Cerci. Scelte obbligate per il tecnico ligure: Kiyine sarà dirottato a destra con il rientrante Lopez sulla sinistra. A centrocampo, con Dziczek e Maistro, possibile il ritorno di Di Tacchio in cabina di regia dopo oltre un mese. L'alternativa è l'esordio di Capezzi. Djuric unica certezza offensiva, con Gondo, Jallow e Giannetti a contendersi l'altra maglia disponibile. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa: "Non c'è molto da studiare, abbiamo gli uomini contati. Già in passato ci siamo ritrovati ad affrontare una situazione del genere e tutto sommato l'abbiamo superata discretamente bene. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene anche domani, al netto di assenze che ci penalizzano e non poco. Il Livorno non può permettersi ulteriori passi falsi e potrà metterci sotto se non avremo l'atteggiamento giusto".

COME ARRIVA IL LIVORNO - Assenti Agazzi, per squalifica, e Brignola, non al meglio e nemmeno convocato. Dubbi sul modulo che verrà adottato da mister Breda: possibile 4-2-3-1 con l'arretramento di Del Prato e Porcino sulla linea difensiva ai lati di Silvestre e Bogdan. Luci e Rocca duo di centrocampo alle spalle di Murilo, Rizzo e Marras. Awua e Marsura in ballottaggio fino all'ultimo, ma dovrebbero partire dalla panchina. Confermato Braken come terminale offensivo. Così il tecnico dei toscani ha analizzato il momento della squadra in vista della trasferta a Salerno: "È nostro obbligo restare concentrati e crederci finchè la matematica non ci condanna. Ovviamente dovremo fare una partita diversa dall'ultima con il Cosenza, dove non siamo praticamente scesi in campo. A Salerno, da allenatore, non ho mai perso. Ho solo bei ricordi della mia esperienza in granata".