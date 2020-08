Serie B, Spezia-Chievo: Mission Impossible per Italiano, Aglietti difende il vantaggio

Sarà un vero e proprio set-point per il Chievo la gara di questa sera contro lo Spezia allo stadio Picco, semifinale di ritorno degli spareggi per la promozione in Serie A. Con il secco 2-0 dell'andata gli uomini di Aglietti si sono garantiti un buon vantaggio per affrontare con più fiducia il ritorno fuori casa, senza però commettere l'errore di sottovalutare l'avversario. Già nel secondo tempo della gara del Bentegodi lo Spezia ha infatti mostrato di saper reagire, ma ha trovato sulla sua strada un ottimo Semper e la traversa che ha respinto la palla-gol di Nzola. Gli Aquilotti di Italiano hanno un solo risultato a disposizione, una vittoria con due gol di scarto, per poter fare valere la migliore posizione di classifica qualora non fosse sufficiente la differenza reti. Non sono infatti previsti i tempi supplementari.

COME ARRIVA LO SPEZIA - La sconfitta di Verona rischia di pesare soprattutto sul piano psicologico in casa bianconera, è per questo che la tifoseria ha previsto un gesto simbolico di accompagnamento alla squadra lungo il percorso tra l'hotel del ritiro e lo stadio. Mister Italiano dovrà cercare di ritrovare lo stesso spirito che ha permesso allo Spezia di ribaltare il risultato a Salerno nell'ultima partita della regular season garantendosi il privilegio di affrontare i play-off da terza classificata. In termini di scelte di formazione, il tecnico ritrova Mastinu e Federico Ricci, nuovamente convocati, e potrebbe apportare qualche modifica all'undici iniziale. In particolare potrebbe toccare a Galabinov il compito di guidare l'attacco, dopo lo spezzone giocato a Verona, mentre Di Gaudio è in ballottaggio con Ragusa. A centrocampo è probabile la riconferma dell'assetto della gara di andata, mentre in difesa l'indisponibilità di Marchizza riduce le opzioni di scelta sugli esterni.

COME ARRIVA IL CHIEVO - L'ottimo stato di forma degli uomini di Aglietti è innegabile, e alle tre vittorie su tre nel finale di stagione hanno fatto eco le prime due gare dei play-off, in cui i veneti hanno raccolto il massimo a disposizione. Nonostante il consistente vantaggio guadagnato all'andata, il tecnico gialloblu potrebbe decidere di non apportare significative modifiche all'undici titolare, confermando innanzitutto gli elementi più in evidenza Obi, Segre e Djordjevic. Tra i convocati torna a disposizione Emanuele Giaccherini, mentre Garritano e Morsay, subentrati nel secondo tempo del Bentegodi, potrebbero rappresentare le scelte a sorpresa. Da verificare le condizioni di Esposito, uscito dal campo piuttosto affaticato a metà ripresa nella gara di sabato, ma regolarmente a disposizione tra i convocati.