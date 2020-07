Serie B, Spezia-Cosenza - Italiano per i playoff, Occhiuzzi cerca punti salvezza

Fischio d'inizio alle ore 21. Diretta testuale, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Partita da testa-coda quella che si giocherà questa sera al Picco di La Spezia. Gli spezzini padroni di casa cercano punti fondamentale per continuare la rincorsa ai playoff. Stessa fame di punti per il Cosenza, attualmente penultimo, che con una vittoria potrebbe riaprire il discorso salvezza magari avvicinando la Juve Stabia attualmente quart'ultima. Una sfida che promette scintille, con i padroni di casa favoriti d'obbligo A dirigere l'incontro il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Italiano deve rinunciare a Capradossi, convalescente dopo l'operazione per ridurre la frattura al naso. Rientrano invece in gruppo e saranno della partita Mastinu e Juan Ramos. Dovrebbe essere confermato il 4-3-3. Ragusa si gioca una maglia da titolare nel tridente con lo stesso Mastinu. Dovrebbe invece giocare dal 1' Nzola e Gyasi. Bartolomei a guidare il centrocampo.

COME ARRIVA IL COSENZA - Occhiuzzi deve rinunciare a qualche pedine. A centrocampo sarà assente per squalifica Daniele Sciaudone. In avanti invece forfait per Machac e Pierini. Convocato, per il reparto avanzato, il giovane Sueva. 3-4-3 per gli ospiti Con Baez, Riviere e Carretta nel tridente.