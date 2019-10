Serie B, Venezia-Salernitana - Granata in emergenza, Dionisi ritrova Maleh

Youssef Maleh

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la seconda sosta stagionale per le Nazionali, la Serie B è pronta a tornare in campo nel week-end. Tra i match più interessanti dell'ottava giornata vi è certamente la sfida del Penzo tra il Venezia di Dionisi e la Salernitana di Ventura. I granata vogliono ritentare l'assalto alla vetta, sfumato lo scorso turno a causa del pareggio-beffa contro il Frosinone e hanno intenzione di mettere in preventivo la quarta vittoria esterna su quattro per rimpinguare il proprio record. I lagunari, dal canto loro, vengono da sei punti nelle ultime quattro gare ma sono ancora in cerca della prima vittoria tra le mura amiche. A dirigere l'incontro sarà il signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Diversi infortunati in casa veneziana, dove mancheranno Pomini, Marino, Felicioli e Senesi, ma mister Dionisi può contare sul recupero di Maleh. Sarà ancora 4-3-1-2, con alcune novità rispetto alla gara di Cosenza. Piena emergenza a sinistra, dove ci sarà uno tra Lakovic e Ceccaroni, mentre Fiordaliso sarà confermato sul versante opposto. In mediana il rientrante Maleh dovrebbe prendere il posto di Fiordilino accanto a Vacca e Zuculini, mentre in avanti confermato Aramu alle spalle della coppia Bocalon-Montalto, entrambi ex di turno.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Granata ancora una volta in piena emergenza. Ventura recupera Jallow e Lombardi, ma perde in un colpo solo Cicerelli e Cerci, che vanno ad aggiungersi a Mantovani, Billong, Heurtaux e Akpa Akpro fermi da tempo. Il tecnico dovrà ridisegnare la squadra ma manterrà inalterato il modulo 3-5-2: in difesa ci saranno ancora gli inamovibili Karo, Migliorini e Jaorszynski, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Maistro, Di Tacchio e Firenze, con Kiyine dirottato a destra e Lopez a sinistra. In avanti ancora confermata la coppia Giannetti-Djuric.