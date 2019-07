Settembrini sceglie l'Entella: "Mi ha mostrato subito fiducia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle pagine de Il Gazzettino Andrea Settembrini ha comunicato il suo addio al Cittadella e l'approdo alla Virtus Entella: "Non è stata esercitata l’opzione, ma abbiamo comunque parlato di rinnovare il contratto ma non abbiamo trovato un’intesa comune. C’erano diverse squadre interessate (fra cui il Chievo ndr) ma quella più convinta e che mi ha mostrato subito fiducia è stata l’Entella. È stata una decisione molto, molto sofferta, perché certe esperienze non si dimenticano così alla leggera. Nel calcio purtroppo capitano cose che non avresti mai immaginato poco tempo prima”