Shiva Amini, la calciatrice iraniana senza velo. Salvata dall'Entella

Spazio sulle pagine de La Gazzetta dello Sport alla storia di Shiva Amini calciatrice iraniana che fino al 2017 ha giocato nella massima serie iraniana e in Nazionale prima di una foto che le ha chiuso le porte del suo paese natale. Durante una vacanza in Svizzera la calciatrice, ora 31enne, postò una foto in pantaloncini corti e senza velo mentre giocava con alcuni amici e da allora rischia l’arresto qualora rientrasse in Iran. Per di più Amini è stata costretta a smettere di giocare, nonostante dei provini con Genoa e Juventus Women, poiché la Federcalcio iraniana non concede i documenti per il trasferimento.

Entella ancora di salvezza - In aiuto di Amini è così arrivata la Virtus Entella che tre mesi fa l’ha chiamata affidandogli una delle squadre giovanili (la leva 2013-14). “Il presidente Gozzi e l’Entella è la mia nuova famiglia, che ringrazierò sempre. Poter lavorare con questa società è stata la mia fortuna, perché senza calcio mi sembrava di morire. Ho versato tante lacrime per questa storia, ma ora sono pronta a ripartire. Qui è iniziata la mia seconda vita. - continua l’iraniana che presto potrà avere anche il passaporto italiano - Voglio andare avanti per diventare la più brava e preparata allenatrice di calcio”.