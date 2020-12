SPAL, Berisha rassicura tutti: "La visita è andata bene, ci vediamo presto"

“Ciao a tutti. Voglio informarvi che la visita in ospedale è andata bene. Ringrazio tutti voi per i vostri messaggi. Ci vediamo presto”. Con questo messaggio in una stories di Instagram il portiere della SPAL Etrit Berisha ha voluto rassicurare i propri tifosi in merito al ricovero in ospedale a causa della positività al Covid-19.