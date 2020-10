SPAL, la parabola di Castro: decisivo dopo un'estate sul mercato

vedi letture

Un'estate da indesiderato, un inizio di stagione da insostituibile. Questa la strana parabola di Lucas Castro, centrocampista classe '89 della SPAL. L'argentino è stato fino all'ultimo giorno di mercato in procinto di lasciare la piazza estense non certo a causa delle sue doti umane o tecniche, ma solo a causa di un contratto considerato troppo oneroso per la cadetteria. I tanti abboccamenti non sono però andati a buon fine con il Pata che è rimasto alla corte di Marino che appena possibile ha deciso di schierarlo da titolare venendo ripagato sia a livello di prestazioni sia a livello di gol.

Castro infatti in tre gare è andato a segno due volte, e in un'occasione ha firmato un assit, aiutando la squadra a collezionare ben quattro punti. Contro il Vicenza il gol dell'argentino è stato addirittura decisivo per completare la rimonta e regalare la vittoria ai suoi. Gol e non solo perché Castro ha dimostrato di essere fondamentale anche a livello caratteriale con la SPAL che ora può godersi un giocatore e un leader ritrovato che potrebbe risultare decisivo per le ambizioni del club.