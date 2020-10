SPAL, Marino: “Vittoria che dà fiducia. Salamon out per un ritardo nei tamponi”

Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha analizzato il passaggio del turno in Coppa Italia della sua squadra dopo il successo ai calci di rigore sul campo del Crotone: “Abbiamo avuto delle risposte importanti da parte dei ragazzi. Nel primo tempo siamo stati più timorosi mentre nel secondo tempo abbiamo creato e tenuto il pallino del gioco. E’ una vittoria che ci da fiducia, con un gruppo che ha una sana competizione all’interno. Avevo preannunciato diversi cambi, per far riposare alcuni giocatori mentre Salamon è rimasto fuori per un ritardo dovuto al risultato del tampone. Detto questo i ragazzi stanno dando risposte importanti. Lo svantaggio ai supplementari? Siamo stati premiati per la reazione che abbiamo avuto, mai disuniti e vogliosi di provarci fino alla fine. Il gol di Seck? E’ un ragazzo che da sempre tutto, siamo felici per lui”.