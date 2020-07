Spezia, Acampora: "A Cremona per raccogliere quanto lasciato contro il Venezia"

Il centrocampista dello Spezia Gennaro Acampora ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Venezia che ha lasciato tanto amaro in bocca al club ligure: “Abbiamo interpretato un'ottima partita e Lezzerini si è reso protagonista di grandi interventi, ma noi dobbiamo essere più cattivi in fase offensiva, perché quando si va alla conclusione in più di venti occasione, almeno un gol lo si deve fare. Si tratta di un periodo sfortunato dal punto di vista degli infortunati, ma chi è fuori sta lavorando duramente per rientrare, anche perché ora abbiamo davvero bisogno di tutti. - continua Acampora come si legge sul sito del club – Il nostro calendario non è sicuramente tra i più semplici, a Cremona affronteremo una squadra agguerrita che proverà a cogliere punti salvezza, ma noi dovremo giocare con maggiore cattiveria per raccogliere quanto lasciato fra le mura amiche. Il nostro obiettivo è cercare di mantenere fino alla fine la posizione attuale, faremo del nostro meglio, ma questo è un campionato particolarmente equilibrato, in testa così come in coda, pertanto anche in questo finale non ci saranno gare scontate".