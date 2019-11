Spezia, Acampora: "Che bello tornare in campo assieme a Mastinu"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tornato in campo nell’ultima gara contro il Frosinone, per venti minuti, il centrocampista dello Spezia Gennaro Acampora ha parlato sulle colonne de Il Secolo XIX dell’emozione provata rientrando in campo: “Tornare a giocare nello stadio che mi ha visto crescere è stato bellissimo, sono molto felice del mio rientro e della vittoria. - continua Acampora – La prestazione ha fatto emergere tutta la voglia che avevo di giocare accumulata durante la mia assenza dal campo, mi sono sempre allenato al massimo consapevole dei miei valori attendendo questo momento. Mastinu ed Erlic? Con Beppe ho vissuto da vicino le difficoltà dei nostri infortuni,, mentre con Martin no perché è andato a curarsi lontano dalla Spezia. A fine partita è stato emozionante trovarmi a fianco di Mastinu e poterlo abbracciare. Sono felice anche per Erlic che è un ragazzo di grandi valori”.