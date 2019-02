© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le prestazioni di David Okereke stanno attirando le attenzioni di mezza Europa. Dopo Standard Liegi, Eibar e Ajax (e con il Milan sullo sfondo) altri due club del Vecchio Continente hanno messo nel mirino il duttile attaccante classe ‘97. Si tratta, come rivela Il Secolo XIX, di Copenaghen e Saint-Etienne con i danesi che hanno mandato due loro dirigenti a Cittadella (e probabilmente bisseranno la presenza al Picco domenica) per osservare il calciatore da vicino in vista della prossima estate.