Spezia, Angelozzi: "Concentrati sul Verona, ma senza assilli"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore sportivo dello Spezia Guido Angelozzi presente all’allenamento odierno della squadra allenata da Pasquale Marino si è fermato a parlare coi cronisti presenti spiegando che i giocatori sono concentrati sulla prossima sfida e non pensano alle vicissitudini societarie degli ultimi giorni: “Se avete visto l’allenamento, avete già le risposte. Siamo concentrati al 110% sul Verona, conosciamo il loro valore e prepariamo la sfida senza assilli sapendo che non siamo obbligati a vincere. - continua Angelozzi come riporta Cittadellaspezia.com - Pensiamo a divertirci perché è una partita come le altre e come ce ne saranno altre in questa seconda parte di stagione. Il nostro percorso è improntato alla spensieratezza da inizio anno e vogliamo terminare allo stesso modo”.