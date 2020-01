© foto di Uff. Stampa Spezia Calcio

Il direttore tecnico dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato in conferenza stampa dell’acquisto di M’Bala Nzola tornando anche su quando provò a prenderlo in estate trovando però l’opposizione del Trapani: “Lui e Taugourdeau sono pupilli del mister, ma ad agosto il Trapani non era disposto a cederli. Quando si è riaffacciata la possibilità di prenderlo ci siamo rifatti sotto e ora eccolo nella famiglia dello Spezia. - continua Angelozzi come riporta Cittadellaspezia.com - Ci tengo a sottolineare che ha rinunciato a un mese di stipendio per venire qui in Liguria, può diventare nostro a fine anno ad una cifra importante, dipende da lui meritarselo. Se esprime il suo potenziale, qui non può fare a meno di crescere".