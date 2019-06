Spezia, Angelozzi si prende 8 giorni per l’allenatore

© foto di Alessio Alaimo

Otto giorni ancora e poi il direttore sportivo dello Spezia Guido Angelozzi scioglierà le riserve sul prossimo allenatore. L’identikit è piuttosto preciso: un giovane in rampa di lancio che nell’ultima stagione ha fatto bene, non importa se in Serie B o Serie C. Secondo Il Secolo XIX i nomi più caldi sono quelli di Vincenzo Italiano, impegnato con il Trapani nel play off di Serie C, Alessio Dionisi dell’Imolese e Massimo Pavanel della Triestina. Più difficile la pista che porta ad Alessandro Dal Canto, in uscita dall’Arezzo e destinato al Siena, mentre sembrano tramontare le piste Andrea Mandorlini, Vincenzo Vivarini e Alfredo Aglietti.