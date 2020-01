© foto di Uff. Stampa Spezia Calcio

Il direttore tecnico dello Spezia Guido Angelozzi nel corso della conferenza stampa di presentazione di M’Bala Nzola ha parlato anche del mercato spiegando che al momento non c’è da attendersi altri acquisti e blindando Marchizza: “Al momento stiamo bene così, la squadra è competitiva, eventualmente potrebbe uscire qualche giovane che necessita di maggior minutaggio per crescere, anche perché al momento la rosa è numerosa. Non voglio dire che non faremo altro, perché con il mercato è aperto e tutto è possibile, ma al momento stiamo bene così. - continua Angelozzi come riporta il sito del club ligure - Abbiamo avuto parecchie richieste per i nostri ragazzi, significa che qua c’è una rosa di qualità. Marchizza? Rimarrà qua fino a giugno nonostante le offerte importanti arrivate al Sassuolo ed al ragazzo”.