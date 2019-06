Spezia, Burgzorg si avvicina. Il De Graafschap gli chiude le porte

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

L’attaccante Delano Burgzorg, classe ‘98, potrebbe essersi avvicinato allo Spezia nelle ultime ore dopo che il De Graafschap gli ha chiuso le porte in faccia come spiegato dal tecnico Mike Snoei: “Agli allenamenti voglio solo ragazzi pronti a lavorare per il De Graafschap. - ha spiegato al quotidiano on line de Gelderlander - Rispetto la sua ambizione di cercare di fare un passo in avanti in carriera. Ma io lavoro solo con chi vuole giocare con questa maglia. Non aspetterò i comodi di Delano Burgzorg. Lui deve essere certo dei propri mezzi per potersi affermare nel calcio professionistico prima di tentare un'avventura diversa. Ne ho visti tanti di ragazzi che sono andati via troppo presto, in molti casi mal consigliati dai procuratori o dai parenti. È una cosa che mi dà un certo fastidio".